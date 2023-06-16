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Посла Австралии вызвали в МИД России из-за расторжении аренды участка в Канберре

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Посла Австралии Грейма Михана вызвали в российский МИД, ему заявлен протест в связи с решением Канберры расторгнуть договор на аренду участка под новый комплекс посольства России.
Посла Австралии вызвали в МИД России из-за расторжении аренды участка в Канберре
  • РИА Новости

Сообщение российского ведомства опубликовано на сайте МИД.

Отмечается, что заместитель главы МИД России Андрей Руденко вызвал посла Австралии в России Михана и заявил решительный протест в связи с решением правительства Австралии о расторжении договора аренды на земельный участок, где сооружается новый комплекс посольства России в Канберре.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере русофобской истерики.

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