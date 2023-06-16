Посла Австралии вызвали в МИД России из-за расторжении аренды участка в Канберре
- РИА Новости
Сообщение российского ведомства опубликовано на сайте МИД.
Отмечается, что заместитель главы МИД России Андрей Руденко вызвал посла Австралии в России Михана и заявил решительный протест в связи с решением правительства Австралии о расторжении договора аренды на земельный участок, где сооружается новый комплекс посольства России в Канберре.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере русофобской истерики.