Посла Австралии вызвали в МИД России из-за расторжении аренды участка в Канберре

Посла Австралии Грейма Михана вызвали в российский МИД, ему заявлен протест в связи с решением Канберры расторгнуть договор на аренду участка под новый комплекс посольства России.

РИА Новости