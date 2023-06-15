Песков: Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере русофобской истерики
- РИА Новости
Таким образом Песков прокомментировал решение австралийских властей аннулировать договор аренды участка для строительства нового здания российского посольства.
«К нашему сожалению, Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики», — констатировал он.
Песков добавил, что Австралия стремится стать «отличницей» среди всех стран, продвигающих русофобский курс.
Ранее стало известно, что Австралия планирует поставить Украине бронированные машины Hawkei в рамках военной помощи.