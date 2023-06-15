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Песков: Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере русофобской истерики

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере русофобской истерики.
Песков: Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере русофобской истерики
  • РИА Новости

Таким образом Песков прокомментировал решение австралийских властей аннулировать договор аренды участка для строительства нового здания российского посольства.

«К нашему сожалению, Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики», — констатировал он.

Песков добавил, что Австралия стремится стать «отличницей» среди всех стран, продвигающих русофобский курс.

Ранее стало известно, что Австралия планирует поставить Украине бронированные машины Hawkei в рамках военной помощи.

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