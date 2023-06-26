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В КНДР обвинили Южную Корею и США в обострении ситуации «до грани ядерной войны»

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США и Южная Корея доводят уровень напряжённости на полуострове «до грани ядерной войны», заявили в МИД КНДР.

Как сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на данные исследовательского отчёта института американских исследований, нынешняя ситуация похожа на события в преддверии начала Корейской войны 1950-53 годов.

«Воинственные действия США подтолкнули военную напряжённость на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, которые уже погрузились в крайне нестабильную ситуацию, близкую к грани ядерной войны», — говорится в отчёте.

В рамках исследования отмечается, что конфликт на полуострове быстро перерастёт в мировую и термоядерную войну, которая принесёт катастрофические необратимые последствия миру.

Ранее в КНДР заявили о риске ядерной войны из-за размещения США атомных подлодок на полуострове.

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон выразила уверенность, что Вашингтонская декларация, принятая лидерами США и Южной Кореи, приведёт к ухудшению ситуации с безопасностью в мире.

В КНДР также назвали визит южнокорейского лидера Юн Сок Ёля в США провокацией и типичным проявлением враждебной политики по отношению к Пхеньяну.

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