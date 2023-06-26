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Депутат Европарламента Синич заявил, что Украина никогда не войдёт в состав ЕС

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Украина вряд ли когда-нибудь войдёт в состав Евросоюза, заявил депутат Европарламента Иван Вилибор Синчич.

«Я думаю, Украина не войдет в ЕС до окончания конфликта. Но, скорее всего, этого вообще никогда не произойдёт, потому что Украина не может выиграть и будет либо нейтральной, либо вообще перестанет существовать», — сказал он в интервью «Известиям».

Синчич отметил, что страны входят в состав Евросоюза на основе политических критериев, а не юридических или экономических. Он подчеркнул, что Украина ещё до прихода к власти действующего президента Владимира Зеленского была слишком коррумпированной, чтобы соответствовать европейским стандартам.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз.

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что ЕС умалчивает, сколько будет стоить европейской казне членство Украины.

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