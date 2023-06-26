Депутат Европарламента Синич заявил, что Украина никогда не войдёт в состав ЕС
«Я думаю, Украина не войдет в ЕС до окончания конфликта. Но, скорее всего, этого вообще никогда не произойдёт, потому что Украина не может выиграть и будет либо нейтральной, либо вообще перестанет существовать», — сказал он в интервью «Известиям».
Синчич отметил, что страны входят в состав Евросоюза на основе политических критериев, а не юридических или экономических. Он подчеркнул, что Украина ещё до прихода к власти действующего президента Владимира Зеленского была слишком коррумпированной, чтобы соответствовать европейским стандартам.
Ранее в Еврокомиссии сообщили, что для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз.
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что ЕС умалчивает, сколько будет стоить европейской казне членство Украины.