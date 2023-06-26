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«Роскосмос» в июле намерен подписать со странами Африки соглашение о сотрудничестве

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Российская госкорпорация «Роскосмос» планирует подписать со странами Африки соглашение о сотрудничестве в июле во время экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.
«Роскосмос» в июле намерен подписать со странами Африки соглашение о сотрудничестве
  • РИА Новости

«Соглашение между странами Африки и «Роскосмосом» должно быть подписано на предстоящем 27—28 июля Петербургском форуме», — цитирует ТАСС заявление корпорации.

Также сообщается, что российская делегация во главе с гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым 25 июня посетила Египет, где прошли переговоры с главой Египетского космического агентства Шерифом Седки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона развивает свои добрые и конструктивные отношения со странами Африки.

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