МИД России: Китай выразил поддержку российскому руководству в связи с событиями 24 июня

КНР выразила поддержку мерам руководства России по стабилизации внутренней ситуации в связи с событиями 24 июня.

Об этом сказано в заявлении российского МИД по итогам переговоров замминистра иностранных дел России Андрея Руденко с главой МИД Китая Цинь Ганом и его заместителем Ма Чжаосюем в Пекине.

«Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплочённости и дальнейшем процветании России», — отметили в ведомстве.

Ранее министр иностранных дел КНДР Им Чхон Иль заявил, что Пхеньян поддерживает Москву в ситуации вокруг мятежа ЧВК «Вагнер».

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о всеобъемлющей поддержке действий российского лидера Владимира Путина в связи с попыткой вооружённого мятежа.