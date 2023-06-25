Хакер получил пять лет тюрьмы за взлом Twitter-аккаунтов политиков и знаменитостей
«Джозеф О'Коннор... был приговорён к пяти годам тюремного заключения за участие в широкомасштабной киберпреступной деятельности», — цитирует РИА Новости пресс-релиз прокуратуры США по южному округу Нью-Йорка.
Отмечается, что в число пострадавших от его действий входят действующий президент США Джо Байден, предприниматели Билл Гейтс и Илон Маск, рэпер Канье Уэст.
В марте прошлого года власти США предложили до $10 млн за данные о россиянине Евгении Гладких, подозреваемом в кибератаках против критически важных объектов США.