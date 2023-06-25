Хакер получил пять лет тюрьмы за взлом Twitter-аккаунтов политиков и знаменитостей

Британский хакер Джозеф О'Коннор осуждён судом Нью-Йорка на пять лет тюрьмы за взлом аккаунтов политиков и знаменитостей в социальной сети Twitter.

«Джозеф О'Коннор... был приговорён к пяти годам тюремного заключения за участие в широкомасштабной киберпреступной деятельности», — цитирует РИА Новости пресс-релиз прокуратуры США по южному округу Нью-Йорка.

Отмечается, что в число пострадавших от его действий входят действующий президент США Джо Байден, предприниматели Билл Гейтс и Илон Маск, рэпер Канье Уэст.

В марте прошлого года власти США предложили до $10 млн за данные о россиянине Евгении Гладких, подозреваемом в кибератаках против критически важных объектов США.