МИД: Россия продолжит переговоры с Арменией и Азербайджаном по Лачинскому коридору

Россия продолжит вести переговоры с Арменией и Азербайджаном по урегулированию ситуации в Лачинском коридоре. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Российская сторона продолжит активные усилия по урегулированию ситуации (вокруг Лачинского коридора. — RT) в контактах с Баку и Ереваном», — говорится в заявлении.

Ранее в МИД России сообщили, что любые односторонние шаги в Лачинском коридоре неприемлемы.

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия остаётся привержена трёхсторонним договорённостям между Москвой, Ереваном и Баку по ситуации в Нагорном Карабахе.