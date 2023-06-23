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МИД: Россия продолжит переговоры с Арменией и Азербайджаном по Лачинскому коридору

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Россия продолжит вести переговоры с Арменией и Азербайджаном по урегулированию ситуации в Лачинском коридоре. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
МИД: Россия продолжит переговоры с Арменией и Азербайджаном по Лачинскому коридору
  • РИА Новости

«Российская сторона продолжит активные усилия по урегулированию ситуации (вокруг Лачинского коридора. — RT) в контактах с Баку и Ереваном», — говорится в заявлении.

Ранее в МИД России сообщили, что любые односторонние шаги в Лачинском коридоре неприемлемы.

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия остаётся привержена трёхсторонним договорённостям между Москвой, Ереваном и Баку по ситуации в Нагорном Карабахе.

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