Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Путин подтвердил приверженность России трёхсторонним договорённостям по Карабаху

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия остаётся привержена трёхсторонним договорённостям между Москвой, Ереваном и Баку по ситуации в Нагорном Карабахе.
Путин подтвердил приверженность России трёхсторонним договорённостям по Карабаху
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Вы знаете нашу позицию по поводу заявления нашего трёхстороннего в отношении Лачинского коридора», — цитирует Путина РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не меняла своей позиции относительно данного вопроса.

Ранее Пашинян на встрече с Путиным заявил о сохраняющейся напряжённой ситуации в Нагорном Карабахе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить