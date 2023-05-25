Путин подтвердил приверженность России трёхсторонним договорённостям по Карабаху
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
«Вы знаете нашу позицию по поводу заявления нашего трёхстороннего в отношении Лачинского коридора», — цитирует Путина РИА Новости.
Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не меняла своей позиции относительно данного вопроса.
Ранее Пашинян на встрече с Путиным заявил о сохраняющейся напряжённой ситуации в Нагорном Карабахе.