Путин подтвердил приверженность России трёхсторонним договорённостям по Карабаху

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия остаётся привержена трёхсторонним договорённостям между Москвой, Ереваном и Баку по ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Вы знаете нашу позицию по поводу заявления нашего трёхстороннего в отношении Лачинского коридора», — цитирует Путина РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не меняла своей позиции относительно данного вопроса.

Ранее Пашинян на встрече с Путиным заявил о сохраняющейся напряжённой ситуации в Нагорном Карабахе.