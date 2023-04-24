МИД России — о ситуации в Лачинском коридоре: любые односторонние шаги неприемлемы

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел России прокомментировало установку Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре.
МИД России — о ситуации в Лачинском коридоре: любые односторонние шаги неприемлемы
  • РИА Новости

«В контексте последнего развития событий 23 апреля особо отмечаем неприемлемость любых односторонних шагов в нарушение базовых положений трёхстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, идёт ли речь о несогласованном изменении режима функционирования Лачинского коридора или о попытках его использования в целях, не отвечающих мирной повестке дня», — отметили в МИД России.

В российском ведомстве призвали стороны незамедлительно вернуться к имеющимся договорённостям.

В МИД Армении назвали установление Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре нарушением трёхстороннего заявления 2020 года.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, заявило, что Армения в одностороннем порядке установила КПП на условной границе стран.

В конце февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российские миротворцы в контактах с Ереваном и Баку добиваются обеспечения беспрепятственного движения по Лачинскому коридору.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить