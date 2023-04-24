МИД России — о ситуации в Лачинском коридоре: любые односторонние шаги неприемлемы

Министерство иностранных дел России прокомментировало установку Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре.

«В контексте последнего развития событий 23 апреля особо отмечаем неприемлемость любых односторонних шагов в нарушение базовых положений трёхстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, идёт ли речь о несогласованном изменении режима функционирования Лачинского коридора или о попытках его использования в целях, не отвечающих мирной повестке дня», — отметили в МИД России.

В российском ведомстве призвали стороны незамедлительно вернуться к имеющимся договорённостям.

В МИД Армении назвали установление Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре нарушением трёхстороннего заявления 2020 года.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, заявило, что Армения в одностороннем порядке установила КПП на условной границе стран.

В конце февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российские миротворцы в контактах с Ереваном и Баку добиваются обеспечения беспрепятственного движения по Лачинскому коридору.