В Армении назвали установление Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре нарушением

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Установление Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре является нарушением трёхстороннего заявления 2020 года, сообщили в МИД Армении.
В Армении назвали установление Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре нарушением
  • РИА Новости

«23 апреля власти Азербайджана, грубо нарушив 6-й пункт трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, уже официально перекрыли Лачинский коридор, приняв меры по установлению КПП в коридоре в зоне ответственности российских миротворческих сил», — приводит ТАСС сообщение.

Минобороны Азербайджана заявило, что Армения в одностороннем порядке установила КПП на условной границе стран.

МИД Армении призвал Россию обеспечить вывод азербайджанских сил из Нагорного Карабаха.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил, что в Закавказье сохраняется напряжённость как следствие многолетних противоречий между Арменией и Азербайджаном.

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