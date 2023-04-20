Пашинян заявил о готовности Армении разместить миссию ОДКБ

Короткая ссылка
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности страны разместить миссию ОДКБ на границе с Азербайджаном.
Пашинян заявил о готовности Армении разместить миссию ОДКБ
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

«Готова не только Россия, готова и Армения, мы изложили нашу обеспокоенность, наши пожелания, чтобы миссия ОДКБ была эффективной, что важно для нашей страны и региона», — цитирует его ТАСС.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил, что в Закавказье сохраняется напряжённость как следствие многолетних противоречий между Арменией и Азербайджаном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить