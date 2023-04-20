Пашинян заявил о готовности Армении разместить миссию ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности страны разместить миссию ОДКБ на границе с Азербайджаном.

«Готова не только Россия, готова и Армения, мы изложили нашу обеспокоенность, наши пожелания, чтобы миссия ОДКБ была эффективной, что важно для нашей страны и региона», — цитирует его ТАСС.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил, что в Закавказье сохраняется напряжённость как следствие многолетних противоречий между Арменией и Азербайджаном.