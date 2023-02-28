Лавров: миротворцы России добиваются беспрепятственного движения по Лачинскому коридору

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские миротворцы в контактах с Ереваном и Баку добиваются обеспечения беспрепятственного движения по Лачинскому коридору.

Об этом он сказал на пресс-конференции в азербайджанском МИД.

В конце января Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов уже обсуждали по телефону ситуацию вокруг Лачинского коридора.