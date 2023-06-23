Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Депутат Водолацкий: Польша стремится завоевать первое место в русофобской идеологии

Короткая ссылка
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT призыв президента Польши Анджея Дуды «пристрелить» Россию, как дикого зверя.
Депутат Водолацкий: Польша стремится завоевать первое место в русофобской идеологии
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Как пояснил депутат, Польша стремится завоевать первое место «в той огромной русофобской идеологии, которую разработали англосаксы».

По его словам, поляки хотят показать, что «они — впереди планеты всей, и, естественно, хотят отличиться перед своими заокеанскими хозяевами».

«Что касается (заявления. — RT), кто дикий зверь, то пусть Дуда почитает историю. Во всех архивных материалах все зверства поляков, когда они пытались уничтожить русский мир, это всегда повторялось и повторяется. У Дуды, скорее всего, осталась на генетическом уровне эта нелюбовь к восточным славянам... Поэтому он делает такие заявления, перекладывая своё внутреннее мироощущение на Россию», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Дуда в интервью украинским СМИ заявил, что России нельзя позволить победить, поскольку в этом случае она продолжит наступать.

Также он сравнил Россию с диким зверем. По словам польского президента, «если дикий зверь пожирает человека, то обычно говорят, что его надо просто выследить и пристрелить... так же и с Россией».

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал мразью президента Польши Анджея Дуду за призывы «пристрелить» Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить