Депутат Водолацкий: Польша стремится завоевать первое место в русофобской идеологии

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT призыв президента Польши Анджея Дуды «пристрелить» Россию, как дикого зверя.

Как пояснил депутат, Польша стремится завоевать первое место «в той огромной русофобской идеологии, которую разработали англосаксы».

По его словам, поляки хотят показать, что «они — впереди планеты всей, и, естественно, хотят отличиться перед своими заокеанскими хозяевами».

«Что касается (заявления. — RT), кто дикий зверь, то пусть Дуда почитает историю. Во всех архивных материалах все зверства поляков, когда они пытались уничтожить русский мир, это всегда повторялось и повторяется. У Дуды, скорее всего, осталась на генетическом уровне эта нелюбовь к восточным славянам... Поэтому он делает такие заявления, перекладывая своё внутреннее мироощущение на Россию», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Дуда в интервью украинским СМИ заявил, что России нельзя позволить победить, поскольку в этом случае она продолжит наступать.

Также он сравнил Россию с диким зверем. По словам польского президента, «если дикий зверь пожирает человека, то обычно говорят, что его надо просто выследить и пристрелить... так же и с Россией».

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал мразью президента Польши Анджея Дуду за призывы «пристрелить» Россию.