Депутат Водолацкий: Польша стремится завоевать первое место в русофобской идеологии
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Как пояснил депутат, Польша стремится завоевать первое место «в той огромной русофобской идеологии, которую разработали англосаксы».
По его словам, поляки хотят показать, что «они — впереди планеты всей, и, естественно, хотят отличиться перед своими заокеанскими хозяевами».
«Что касается (заявления. — RT), кто дикий зверь, то пусть Дуда почитает историю. Во всех архивных материалах все зверства поляков, когда они пытались уничтожить русский мир, это всегда повторялось и повторяется. У Дуды, скорее всего, осталась на генетическом уровне эта нелюбовь к восточным славянам... Поэтому он делает такие заявления, перекладывая своё внутреннее мироощущение на Россию», — подчеркнул парламентарий.
Ранее Дуда в интервью украинским СМИ заявил, что России нельзя позволить победить, поскольку в этом случае она продолжит наступать.
Также он сравнил Россию с диким зверем. По словам польского президента, «если дикий зверь пожирает человека, то обычно говорят, что его надо просто выследить и пристрелить... так же и с Россией».
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал мразью президента Польши Анджея Дуду за призывы «пристрелить» Россию.