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Медведев назвал мразью президента Польши Дуду за призывы «пристрелить» Россию

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал мразью президента Польши Анджея Дуду за призывы «пристрелить» Россию.
Медведев назвал мразью президента Польши Дуду за призывы «пристрелить» Россию
  • РИА Новости

Дуда в интервью украинским СМИ заявил, что России нельзя позволить победить, поскольку в этом случае она продолжит наступать. Также он сравнил Россию с диким зверем. По словам польского президента, «если дикий зверь пожирает человека, то обычно говорят, что его надо просто выследить и пристрелить... так же и с Россией».

«Польская мразь по имени «дуда» предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя. И кто-то ещё надеется на переговоры с такими ублюдками?» — написал Медведев в своём Telegram-канале.

По словам Медведева, в переговорах с такими политиками, как Дуда, нет смысла.

Также он считает, что в XVIII веке за такое заявление, как у Дуды, «привезли бы на Красную площадь и люто казнили четвертованием».

«Но мы гуманисты. Отомстим по-другому», — заявил зампред Совбеза.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поляки спят и видят, как вернуть Западную Украину. По словам российского лидера, всё к этому и ведёт.

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