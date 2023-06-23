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Глава ЕК утверждает, что не может представить ЕС без Украины через 20 или 30 лет

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает немыслимым существование Европейского союза без Украины в его составе «через 20 или 30 лет».
Глава ЕК утверждает, что не может представить ЕС без Украины через 20 или 30 лет
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом она сказала в интервью газете El Mundo.

По словам фон дер Ляйен, ЕС пока не может назвать точную дату присоединения Украины к союзу.

«Но было бы немыслимо иметь Европейский союз через 20 или 30 лет без Украины и блока Западных Балкан в нём», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в Европейский союз.

В апреле в Еврокомиссии сообщили, что для Украины нет кратчайших путей вступления в ЕС.

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