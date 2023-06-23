Глава ЕК утверждает, что не может представить ЕС без Украины через 20 или 30 лет

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает немыслимым существование Европейского союза без Украины в его составе «через 20 или 30 лет».

Об этом она сказала в интервью газете El Mundo.

По словам фон дер Ляйен, ЕС пока не может назвать точную дату присоединения Украины к союзу.

«Но было бы немыслимо иметь Европейский союз через 20 или 30 лет без Украины и блока Западных Балкан в нём», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в Европейский союз.

В апреле в Еврокомиссии сообщили, что для Украины нет кратчайших путей вступления в ЕС.