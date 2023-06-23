Глава ЕК утверждает, что не может представить ЕС без Украины через 20 или 30 лет
- AP
- © Virginia Mayo
Об этом она сказала в интервью газете El Mundo.
По словам фон дер Ляйен, ЕС пока не может назвать точную дату присоединения Украины к союзу.
«Но было бы немыслимо иметь Европейский союз через 20 или 30 лет без Украины и блока Западных Балкан в нём», — подчеркнула она.
Ранее стало известно, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в Европейский союз.
В апреле в Еврокомиссии сообщили, что для Украины нет кратчайших путей вступления в ЕС.