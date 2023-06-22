ЕК: Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС

Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в Европейский союз.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий по итогам неформального заседания Совета Евросоюза по общим вопросам.

«На данный момент Украина выполнила два условия — по реформе судебной системы и законодательству о свободе СМИ», — передаёт его слова ТАСС.

Варгелий добавил, что по остальным пяти условиям есть прогресс, что соответствует тройке по пятибалльной системе.

В апреле в Еврокомиссии сообщили, что для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз.

27 мая замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС.