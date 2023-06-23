Заместитель секретаря российского Совета безопасности Алексей Шевцов заявил о привычке англосаксов паразитировать на всём мире

Об этом он сказал в ходе российско-казахстанских консультаций по безопасности, проходящих в Алма-Ате.

«Следует чётко понимать: укрепление сотрудничества между странами постсоветского пространства несёт непосредственную угрозу неоколониальным амбициям англосаксов, которые привыкли паразитировать на остальном мире», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что методы ведения политики англосаксов прекрасно известны: давление, шантаж, провокации и разжигание конфликтов.

Ранее глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что украинцы для англосаксов — пушечное мясо, которого не жаль.