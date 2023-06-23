Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Совбезе России заявили о привычке англосаксов паразитировать на всём мире

Короткая ссылка
Заместитель секретаря российского Совета безопасности Алексей Шевцов заявил о привычке англосаксов паразитировать на всём мире
В Совбезе России заявили о привычке англосаксов паразитировать на всём мире
  • Gettyimages.ru
  • © Travelpix Ltd

Об этом он сказал в ходе российско-казахстанских консультаций по безопасности, проходящих в Алма-Ате.

«Следует чётко понимать: укрепление сотрудничества между странами постсоветского пространства несёт непосредственную угрозу неоколониальным амбициям англосаксов, которые привыкли паразитировать на остальном мире», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что методы ведения политики англосаксов прекрасно известны: давление, шантаж, провокации и разжигание конфликтов.

Ранее глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что украинцы для англосаксов — пушечное мясо, которого не жаль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить