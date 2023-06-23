В Совбезе России заявили о привычке англосаксов паразитировать на всём мире
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Об этом он сказал в ходе российско-казахстанских консультаций по безопасности, проходящих в Алма-Ате.
«Следует чётко понимать: укрепление сотрудничества между странами постсоветского пространства несёт непосредственную угрозу неоколониальным амбициям англосаксов, которые привыкли паразитировать на остальном мире», — цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что методы ведения политики англосаксов прекрасно известны: давление, шантаж, провокации и разжигание конфликтов.
Ранее глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что украинцы для англосаксов — пушечное мясо, которого не жаль.