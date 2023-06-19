Нарышкин: для англосаксов украинцы являются пушечным мясом
- РИА Новости
«В оптике англосакской элиты украинцы являются «пушечным мясом», которое не жалко использовать, чтобы сберечь драгоценные жизни американских и британских военных», — сказал он в интервью «Российской газете».
По мнению Нарышкина, когда украинцы «закончатся», на их место придут поляки и немцы.
Он добавил, что западные военные аналитики выражают серьёзные сомнения в успехе контрнаступления украинской армии, цели Киева оценивают как недостижимые.