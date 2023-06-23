Посол Антонов заявил, что Россия разместила ТЯО в Белоруссии на законных основаниях
«Мы не нарушили ни одного международного обязательства и сделали ровно то, что делают американцы на протяжении десятилетий, размещая ядерные бомбы на территориях европейских союзников», — цитирует его РИА Новости.
По мнению дипломата, за инициативой американских сенаторов скрывается стремление подготовить мир к провокациям на Запорожской АЭС с дальнейшим обвинением в инцидентах России.
Ранее американские сенаторы предложили внести в конгресс резолюцию, согласно которой использование Россией ядерного оружия на Украине будет расцениваться как атака на НАТО.
Антонов назвал спекуляции американских сенаторов о возможности применения Москвой ядерного оружия на Украине абсурдом.