Российская авиация не оставляет ВСУ шансов на успешное контрнаступление, украинским войскам не хватает средств ПВО.

Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Если русские атакуют нас вертолётами с расстояния в восемь километров, то нам нечем будет бороться с ними», — заявил один из украинских военных.

По данным издания, одной из проблем наступления ВСУ является нехватка средств ПВО, отсутствие собственной авиации и ряда вооружений.

«Ужасный сценарий, к которому готовятся за закрытыми дверями в Киеве, выглядит следующим образом: если наступление не увенчается успехом... давление со стороны США на Украину с целью проведения мирных переговоров с Россией может усилиться», — добавили в Bild.

Бывший эксперт Пентагона, советник кандидата на пост президента США на праймериз Республиканской партии Вивека Рамасвами Дэвид Пайн ранее заявил, что Соединённые Штаты при желании могут заставить Украину пойти на мирные переговоры на своих условиях и убедить украинского президента Владимира Зеленского признать потерю территорий.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине не начнутся до президентских выборов в США, которые намечены на 2024 год.