WSJ: ВМС США услышали звук разрушения корпуса «Титана» вскоре после погружения батискафа

ВМС США зафиксировали специальным оборудованием звуки разрушения батискафа «Титан» спустя несколько часов после погружения подводного аппарата к останкам лайнера «Титаник».

После утраты связи с батискафом военные приступили к поискам аппарата с помощью «секретной гидроакустической системы, предназначенной для обнаружения вражеских подводных лодок».

«ВМС США проанализировали акустические данные и выявили аномалию, схожую с имплозией или взрывом, в непосредственной близости от места, где находился «Титан» в момент потери связи», — цитирует The Wall Street Journal высокопоставленного представителя ВМС США.

По словам собеседника издания, военные не могли подтвердить, что именно стало причиной этого звука, но передали эту информацию руководителю поисково-спасательной операции.

Контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер ранее подтвердил гибель экипажа.

Он также заявил, что обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.

Капитан 1-го ранга ВМФ СССР и России, председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга Игорь Курдин в беседе с ФАН назвал причины, по которым затянулись поиски батискафа «Титан».