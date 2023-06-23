WSJ: ВМС США услышали звук разрушения корпуса «Титана» вскоре после погружения батискафа
После утраты связи с батискафом военные приступили к поискам аппарата с помощью «секретной гидроакустической системы, предназначенной для обнаружения вражеских подводных лодок».
«ВМС США проанализировали акустические данные и выявили аномалию, схожую с имплозией или взрывом, в непосредственной близости от места, где находился «Титан» в момент потери связи», — цитирует The Wall Street Journal высокопоставленного представителя ВМС США.
По словам собеседника издания, военные не могли подтвердить, что именно стало причиной этого звука, но передали эту информацию руководителю поисково-спасательной операции.
Контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер ранее подтвердил гибель экипажа.
Он также заявил, что обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.
Капитан 1-го ранга ВМФ СССР и России, председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга Игорь Курдин в беседе с ФАН назвал причины, по которым затянулись поиски батискафа «Титан».