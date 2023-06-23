Власти Пакистана выразили соболезнования семье погибшего на батискафе «Титан» бизнесмена

Правительство Пакистана выразило соболезнования близким пакистанского бизнесмена и его сына, которые погибли на батискафе «Титан».

«Наши глубочайшие соболезнования семье Давуд и семьям других пассажиров в связи с печальным известием о судьбе подводного аппарата «Титан» в Северной Атлантике», — приводит заявление МИД Пакистана ТАСС.

В ведомстве отметили многонациональные усилия по поиску батискафа.

Ранее капитан 1-го ранга ВМФ СССР и России, председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга Игорь Курдин в беседе с ФАН назвал причины, по которым затянулись поиски батискафа «Титан».

Контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа.

Он также заявил, что обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.