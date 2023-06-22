Кулеба обсудил со Столтенбергом возможные перспективы вступления Украины в НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе телефонного разговора обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перспективы вступления страны в альянс.

«Телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом... Мы сконцентрировались полностью на возможных составляющих решения НАТО по перспективам членства Украины», — написал Кулеба в Twitter.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал причиной конфликта на Украине стремление Киева в Североатлантический альянс.

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что глава МИД России Сергей Лавров ещё в 2008 году предупреждал Запад о пагубных последствиях курса Украины в НАТО, однако США не прислушались.