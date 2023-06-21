CNN: обвиняемый в утечке документов Пентагона не признал вину

Американец Джек Тейшейра, обвиняемый в хранении и передаче секретной информации Пентагона, не признал вину. Об этом сообщил CNN.

«Джек Тейшейра, военнослужащий национальной гвардии ВВС... в суде штата Массачусетс не признал себя виновным по шести федеральным обвинениям», — говорится в заявлении.

Ранее газета The New York Times сообщила, что сотрудник разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джек Тейшейра начал «сливать» секретные документы Пентагона на сервер в Discord ещё в феврале прошлого года.

Ему официально предъявили обвинение по статье об изъятии, о хранении и передаче секретной информации.