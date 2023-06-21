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Лидеры стран НАТО проведут 27 июня встречу в Нидерландах

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Лидеры стран НАТО проведут встречу в официальной резиденции премьер-министра Нидерландов в Гааге 27 июня в преддверии саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.
Лидеры стран НАТО проведут 27 июня встречу в Нидерландах
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

Отмечается, что, помимо премьера Нидерландов, на встрече будут присутствовать президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Бельгии Александр Де Кро, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, премьер-министр Албании Эди Рама и премьер-министр Литвы Гитанас Науседа.

«Во время рабочего ужина они обсудят войну на Украине и ситуацию с безопасностью в мире», — цитирует РИА Новости сообщение правительства Нидерландов.

Ранее генсек блока Йенс Столтенберг заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе подведёт Украину ближе к альянсу и обеспечит ей многолетнюю программу военных поставок.

16 июня стало известно, что Североатлантический альянс приступил к созданию Совета Украина — НАТО, в котором республика будет наравне с членами альянса.

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