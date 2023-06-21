Лидеры стран НАТО проведут 27 июня встречу в Нидерландах
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Отмечается, что, помимо премьера Нидерландов, на встрече будут присутствовать президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Бельгии Александр Де Кро, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, премьер-министр Албании Эди Рама и премьер-министр Литвы Гитанас Науседа.
«Во время рабочего ужина они обсудят войну на Украине и ситуацию с безопасностью в мире», — цитирует РИА Новости сообщение правительства Нидерландов.
Ранее генсек блока Йенс Столтенберг заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе подведёт Украину ближе к альянсу и обеспечит ей многолетнюю программу военных поставок.
16 июня стало известно, что Североатлантический альянс приступил к созданию Совета Украина — НАТО, в котором республика будет наравне с членами альянса.