В новый пакет антироссийских санкций включат 70 человек и ветку «Дружбы»

Посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось заявил, что в новый пакет антироссийских санкций включат 70 человек и запрет транспортировки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба».

«Санкции будут наложены на 70 человек», — приводит РИА Новости его слова.

Садось добавил, что пакет будет включать полный запрет транспортировки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», а также запрет въезда в ЕС для российских грузовых прицепов.

Ранее постпреды Европейского союза на заседании в Брюсселе согласовали 11-й пакет санкций в отношении России.

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, новый пакет санкций Евросоюза станет настоящим испытанием для европейских стран и их экономик.