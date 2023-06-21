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В новый пакет антироссийских санкций включат 70 человек и ветку «Дружбы»

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Посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось заявил, что в новый пакет антироссийских санкций включат 70 человек и запрет транспортировки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба».
В новый пакет антироссийских санкций включат 70 человек и ветку «Дружбы»
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

«Санкции будут наложены на 70 человек», — приводит РИА Новости его слова.

Садось добавил, что пакет будет включать полный запрет транспортировки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», а также запрет въезда в ЕС для российских грузовых прицепов.

Ранее постпреды Европейского союза на заседании в Брюсселе согласовали 11-й пакет санкций в отношении России.

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, новый пакет санкций Евросоюза станет настоящим испытанием для европейских стран и их экономик.

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