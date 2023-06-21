Постпреды Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций в отношении России

Постпреды Европейского союза на заседании в Брюсселе согласовали 11-й пакет санкций в отношении России, сообщили в представительстве Швеции.

Об этом представительство написало в Twitter.

«Сегодня постоянные представители ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые санкции включают в себя меры по борьбе с обходом существующих рестрикций, а также расширяют список индивидуальных санкций.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что 11-й пакет санкций Евросоюза станет настоящим испытанием для европейских стран и их экономики.