Bloomberg: ЕС пришёл к выводу, что не сможет законно изъять замороженные активы России

Власти Евросоюза пришли к выводу, что не смогут законно изъять замороженные активы России.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении агентства, власти сообщества планируют сосредоточиться на временном использовании активов России.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия и страны — члены ЕС продолжают искать возможности для конфискации замороженных российских активов.

Financial Times писала, что европейские чиновники обсудили планы перевода на Украину прибыли от замороженных российских активов на сумму €196,6 млрд.