Bloomberg: ЕС пришёл к выводу, что не сможет законно изъять замороженные активы России
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Об этом пишет Bloomberg.
Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении агентства, власти сообщества планируют сосредоточиться на временном использовании активов России.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия и страны — члены ЕС продолжают искать возможности для конфискации замороженных российских активов.
Financial Times писала, что европейские чиновники обсудили планы перевода на Украину прибыли от замороженных российских активов на сумму €196,6 млрд.