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Еврокомиссар Рейндерс: ЕС ищет повод для конфискации замороженных российских активов

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Еврокомиссия и страны — члены ЕС продолжают искать возможности для конфискации замороженных российских активов.
Еврокомиссар Рейндерс: ЕС ищет повод для конфискации замороженных российских активов
  • РИА Новости

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«Мы пытаемся найти возможность арестовать некоторые из этих активов за уголовные преступления, такие как коррупция, отмывание средств или нарушение санкционного режима», — цитирует его РИА Новости.

Ранее издание Financial Times сообщило, что европейские чиновники обсудили планы перевода на Украину прибыли от замороженных российских активов на сумму €196,6 млрд.

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