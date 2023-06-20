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Лавров: если НАТО против заморозки конфликта на Украине, то пусть воюют

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что если НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине, то пусть в альянсе воюют, Россия готова к этому.
Лавров: если НАТО против заморозки конфликта на Украине, то пусть воюют
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее сказал, что НАТО не согласно на заморозку украинского конфликта и мир на условиях России. 

«Если НАТО устами (генсека альянса Йенса. — RT) Столтенберга в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине, значит, они хотят воевать. Ну, пусть воюют!» — прокомментировал это заявление Лавров.

По его словам, Россия к этому готова. Он отметил, что в Москве давно уже поняли цели НАТО в ситуации вокруг Украины, которые формировались долгие годы после госпереворота в Киеве.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью RT Arabic заявил, что страны НАТО под руководством США всё больше прямо и косвенно вмешиваются в ситуацию на Украине и становятся стороной конфликта.

Он отметил, что вмешательство НАТО усложняет конфликт на Украине, но не может повлиять на общий исход событий.

20 июня Лавров подвёл итоги заседания Совета глав МИД государств — членов ОДКБ в расширенном составе. RT вёл прямую трансляцию.

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