Столтенберг: НАТО не согласно на заморозку украинского конфликта и мир на условиях России

В НАТО против заморозки украинского конфликта или мира на условиях России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы все хотим завершения этой войны, но справедливый мир не может включать заморозку конфликта и соглашение, продиктованное Россией», — цитирует его ТАСС.

27 мая замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС.

По словам дипломата, необходимо прекратить боевые действия ВСУ и поставки западного вооружения Киеву.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО де-юре принимают участие в конфликте вокруг Украины, это несёт риски военного столкновения ядерных держав.