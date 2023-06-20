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Исследователь «Титаника» Несмеянов: пропавший «Титан» мог зацепиться за обломки корабля

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Анастасия Румянцева
Писатель, исследователь «Титаника» Евгений Несмеянов прокомментировал в беседе с RT ситуацию с пропавшим батискафом «Титан».
Исследователь «Титаника» Несмеянов: пропавший «Титан» мог зацепиться за обломки корабля
  • AFP
  • © Dirty Dozen Productions

«Я сотрудничал с компанией OceanGate Expeditions не как турист, а как автор. У аппарата «Титан» и раньше были проблемы, при предыдущих погружениях, и связь у него прерывалась, такие были случаи, они об этом писали. Немножко он задевал обломки «Титаника», был эпизод пару лет назад. То, что пропала связь в воскресенье, это уже достаточно много времени прошло, такого ещё не было. Пропадала связь максимум на несколько часов. Это уже значит что-то серьёзное», — подчеркнул эксперт.

Специалист также напомнил о риске, связанном с тем, что аппараты могут зацепляться за обломки «Титаника».

«Особенно в районе кормовой части, потому что она в очень разрушенном, руинированном состоянии, там во все стороны торчат металлические части, различные пруты... Туда не рекомендуется приближаться, они могли где-то там зацепиться, этого все подводники боятся очень», — заключил собеседник RT.

Ранее Министерство обороны Великобритании заявило, что «продолжает следить» за ситуацией с пропавшим батискафом «Титан» и поможет «по мере необходимости».

В понедельник, 19 июня, компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера «Титаник».

По имеющимся данным, на борту находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье, 18 июня.

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