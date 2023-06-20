Минобороны Великобритании следит за ситуацией с пропавшим батискафом «Титан»

Министерство обороны Великобритании заявило, что «продолжает следить» за ситуацией с пропавшим батискафом «Титан» и поможет «по мере необходимости».

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление ведомства.

Ранее британское Минобороны заявило, что к нему ещё не обращались за помощью в поисково-спасательной операции.

В понедельник, 19 июня, компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера «Титаник».

По имеющимся данным, на борту находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье, 18 июня.