В Турции увеличат минимальный размер оплаты труда на 34% с 1 июля

В Турции увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) примерно на 34% с 1 июля.

Соответствующее решение приняла турецкая комиссия по определению минимальной заработной платы, пишет Anadolu.

Со следующего месяца МРОТ составит 11 402 лиры (около $480).

Как уточняет ТАСС, в настоящее время минимальный размер оплаты труда в республике составляет около 8,5 тыс. турецких лир (порядка $360).

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с RT прокомментировал мнение экономиста Реджепа Эрчина о том, что Турция станет дороже для российских туристов в связи с ростом курса лиры.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян сообщал «Известиям», что отели и авиакомпании Турции подняли цены для российского рынка, при этом оставив их прежними для стран Европы.