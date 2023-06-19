Блинкен: глава со сбитым китайским аэростатом в отношениях США и КНР должна быть закрыта

Американский госсекретарь Энтони Блинкен высказал мнение, что глава со сбитым китайским аэростатом в отношениях Соединённых Штатов и Китая должна быть закрыта.

Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC.

По словам Блинкена, в ходе визита в Китай он чётко дал понять китайским властям, что подобная история не должна повториться.

«Эта глава должна быть закрыта», — констатировал он.

Ранее американский лидер Джо Байден поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов.

Он также заявил, что не намерен приносить извинения Китаю за своё решение сбить китайский аэростат.