Блинкен: глава со сбитым китайским аэростатом в отношениях США и КНР должна быть закрыта
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Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC.
По словам Блинкена, в ходе визита в Китай он чётко дал понять китайским властям, что подобная история не должна повториться.
«Эта глава должна быть закрыта», — констатировал он.
Ранее американский лидер Джо Байден поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов.
Он также заявил, что не намерен приносить извинения Китаю за своё решение сбить китайский аэростат.