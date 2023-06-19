Грушко: меморандум России и ООН продолжит действовать в случае прекращения зерновой сделки

Меморандум России и ООН по поставкам российской сельхозпродукции продолжит действовать в случае прекращения зерновой сделки, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

«Нет, не прекратит», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, его цитирует РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что у зерновой сделки нет шансов, обязательства перед российской стороной не выполняются.