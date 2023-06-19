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Лавров: Запад нацелен расшатать стабильность в России в контексте выборов 2024 года

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Запад откровенно ставит цель расшатать внутриполитическую стабильность в России в контексте предстоящих в 2024 году президентских выборов.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Откровенно ставят цель расшатать внутриполитическую стабильность в нашей стране, особенно в контексте президентских выборов следующего года», — заявил он.

Лавров отметил, что магистральной тенденцией современных международных отношений становится укрепление многополярности.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию сообщил, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.

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