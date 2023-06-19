МИД России: власти Молдавии взяли курс на сворачивание работы в СНГ

Власти Молдавии взяли курс на прекращение работы в СНГ, заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Сегодня молдавские власти действительно взяли курс на сворачивание работы в СНГ. Они отстранились от участия в заседаниях его ключевых органов... не выплачивают взнос в бюджет СНГ, начали процесс денонсации ряда соглашений, подписанных в его рамках», — сказал он.

Кроме того, по словам дипломата, Кишинёв инициировал процедуру выхода из межпарламентской ассамблеи и отказался от реализации программы «Культурные столицы Содружества».

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что партнёрство со странами СНГ невыгодно для граждан Молдавии.

Генсек СНГ Сергей Лебедев отметил, что выход Молдавии из СНГ приведёт к негативным последствиям для страны.