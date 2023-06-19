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МИД России: Киев разместил существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией

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Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что украинская армия разместила существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Та информация, которой располагаем мы, ... свидетельствует о том, что украинская армия действительно разместила существенные контингенты вдоль белорусско-украинской границы», — сказал Полищук.

По его словам, Киев периодически пытается «прощупать» теми или иными способами обороноспособность Союзного государства.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил о предпосылках окончания конфликта на Украине.

Белорусские пограничники в конце мая сбили украинский беспилотник в Гомельской области.

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