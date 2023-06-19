МИД России: Киев разместил существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией
Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«Та информация, которой располагаем мы, ... свидетельствует о том, что украинская армия действительно разместила существенные контингенты вдоль белорусско-украинской границы», — сказал Полищук.
По его словам, Киев периодически пытается «прощупать» теми или иными способами обороноспособность Союзного государства.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил о предпосылках окончания конфликта на Украине.
Белорусские пограничники в конце мая сбили украинский беспилотник в Гомельской области.