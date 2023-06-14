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Лукашенко заявил о предпосылках окончания конфликта на Украине

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Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил о предпосылках окончания конфликта на Украине.
Лукашенко заявил о предпосылках окончания конфликта на Украине
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Я не пророк, но на Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки», — цитирует его БЕЛТА.

При этом он считает, что после этого западные политики «создадут слишком много проблем».

Лукашенко предупредил, что если на Западе перейдут красные линии, то им «будет очень больно».

Ранее президент Белоруссии назвал большой дезинформацией контрнаступление Украины в зоне специальной военной операции.

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