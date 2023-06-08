Лукашенко назвал большой дезинформацией контрнаступление Украины в зоне СВО

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал большой дезинформацией контрнаступление Украины в зоне специальной военной операции.

Об этом он сказал в ходе встречи с членами комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Лукашенко рассказал, что, по полученным им данным, за три дня ВСУ потеряли более 2,1 тыс. человек, около 30 танков и 120—130 БМП.

«Ну я об этом всегда говорил: контрнаступ — большая дезинформация. Никакого контрнаступа нет и быть не может, а если... то вот результат за три дня», — цитирует его ТАСС.

6 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим в течение трёх последних суток предпринял попытки давно обещанного им наступления на разных участках фронта.

Эти попытки были сорваны бойцами российской армии, отметил он.