Белорусские пограничники в конце мая сбили украинский беспилотник в Гомельской области
- РИА Новости
«Инцидент произошёл в конце прошлого месяца. В Лоевском районе пограничный наряд услышал звук двигателя беспилотного летательного аппарата», — говорится в сообщении.
После этого сотрудники белорусской погранслужбы применили оружие и сбили дрон, в результате чего произошла его детонация.
Следователи начали проверку по факту произошедшего.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия без колебаний ответит в случае агрессии против Минска.