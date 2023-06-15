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Белорусские пограничники в конце мая сбили украинский беспилотник в Гомельской области

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Белорусские пограничники в конце прошлого месяца сбили в Гомельской области украинский беспилотный летательный аппарат, сообщили в государственном пограничном комитете Белоруссии.
Белорусские пограничники в конце мая сбили украинский беспилотник в Гомельской области
  • РИА Новости

«Инцидент произошёл в конце прошлого месяца. В Лоевском районе пограничный наряд услышал звук двигателя беспилотного летательного аппарата», — говорится в сообщении.

После этого сотрудники белорусской погранслужбы применили оружие и сбили дрон, в результате чего произошла его детонация.

Следователи начали проверку по факту произошедшего.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия без колебаний ответит в случае агрессии против Минска.

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