Белорусские пограничники в конце мая сбили украинский беспилотник в Гомельской области

Белорусские пограничники в конце прошлого месяца сбили в Гомельской области украинский беспилотный летательный аппарат, сообщили в государственном пограничном комитете Белоруссии.

«Инцидент произошёл в конце прошлого месяца. В Лоевском районе пограничный наряд услышал звук двигателя беспилотного летательного аппарата», — говорится в сообщении.

После этого сотрудники белорусской погранслужбы применили оружие и сбили дрон, в результате чего произошла его детонация.

Следователи начали проверку по факту произошедшего.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия без колебаний ответит в случае агрессии против Минска.