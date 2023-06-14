Лукашенко: Белоруссия без колебаний ответит на агрессию

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что Белоруссия без колебаний ответит в случае агрессии против Минска.

Он отметил, что отвечает за жителей Белоруссии.

«Поэтому без колебаний, если только будет совершена против нас агрессия», — цитирует его БЕЛТА.

Также Лукашенко заявил о предпосылках окончания конфликта на Украине.