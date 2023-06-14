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Лукашенко: Белоруссия без колебаний ответит на агрессию

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что Белоруссия без колебаний ответит в случае агрессии против Минска.
Лукашенко: Белоруссия без колебаний ответит на агрессию
  • AFP
  • © Ilya PITALEV / SPUTNIK

Он отметил, что отвечает за жителей Белоруссии.

«Поэтому без колебаний, если только будет совершена против нас агрессия», — цитирует его БЕЛТА.

Также Лукашенко заявил о предпосылках окончания конфликта на Украине.

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