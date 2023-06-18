Президент Чехии: процесс присоединения Украины к НАТО не может начаться во время конфликта

Президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что процесс присоединения Украины к Североатлантическому альянсу не может начаться во время конфликта.

Об этом он сказал в ходе выступления на телеканале CNN Prima NEWS.

«Я не думаю, что процесс вступления Украины в НАТО мог бы начаться в то время, когда этот конфликт ещё происходит», — цитирует чешского лидера РИА Новости.

При этом, отметил Павел, Украине необходимо предоставить гарантии безопасности на июльском саммите в Вильнюсе.

Ранее глава Министерства обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки назвал членство Украины в Североатлантическом альянсе несвоевременным и невозможным.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс в разгар конфликта.