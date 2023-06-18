Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Президент Чехии: процесс присоединения Украины к НАТО не может начаться во время конфликта

Короткая ссылка
Президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что процесс присоединения Украины к Североатлантическому альянсу не может начаться во время конфликта.
Президент Чехии: процесс присоединения Украины к НАТО не может начаться во время конфликта
  • AP

Об этом он сказал в ходе выступления на телеканале CNN Prima NEWS.

«Я не думаю, что процесс вступления Украины в НАТО мог бы начаться в то время, когда этот конфликт ещё происходит», — цитирует чешского лидера РИА Новости.

При этом, отметил Павел, Украине необходимо предоставить гарантии безопасности на июльском саммите в Вильнюсе.

Ранее глава Министерства обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки назвал членство Украины в Североатлантическом альянсе несвоевременным и невозможным.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс в разгар конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить