Майк Пенс заявил, что ВС России не остановятся у границ НАТО в случае победы

Бывший вице-президент США и кандидат в президенты Майк Пенс считает маловероятным, что в случае победы на Украине армия России остановится у границ НАТО.

«Я ожидаю, что если Россия победит Украину, то не пройдёт много времени, прежде чем российская армия перейдёт границу, когда наши мужчины и женщины в униформе должны будут пойти сражаться», — цитирует его РИА Новости.

Пенс допустил, что российские войска могут пересечь границы Польши, Эстонии, Латвии или Литвы.

«В наших национальных интересах увидеть, как российская армия отбрасывается из Украины, не ради разговоров Джо Байдена о глянцевых целях демократии», — добавил политик.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Североатлантического альянса должны не допустить прямой конфронтации с Россией.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в интервью RT заявил, что в республике осуждают расширение НАТО к границам России.