Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Майк Пенс заявил, что ВС России не остановятся у границ НАТО в случае победы

Короткая ссылка
Бывший вице-президент США и кандидат в президенты Майк Пенс считает маловероятным, что в случае победы на Украине армия России остановится у границ НАТО.
Майк Пенс заявил, что ВС России не остановятся у границ НАТО в случае победы
  • Gettyimages.ru

«Я ожидаю, что если Россия победит Украину, то не пройдёт много времени, прежде чем российская армия перейдёт границу, когда наши мужчины и женщины в униформе должны будут пойти сражаться», — цитирует его РИА Новости.

Пенс допустил, что российские войска могут пересечь границы Польши, Эстонии, Латвии или Литвы.

«В наших национальных интересах увидеть, как российская армия отбрасывается из Украины, не ради разговоров Джо Байдена о глянцевых целях демократии», — добавил политик.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Североатлантического альянса должны не допустить прямой конфронтации с Россией.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в интервью RT заявил, что в республике осуждают расширение НАТО к границам России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить