Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

МИД Венгрии: НАТО должно не допустить прямой конфронтации с Россией

Короткая ссылка
Страны Североатлантического альянса должны не допустить прямой конфронтации с Россией.
МИД Венгрии: НАТО должно не допустить прямой конфронтации с Россией
  • © AP Photo / Vadim Ghirda

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Мы надеемся, что сегодня никто не захочет отменять действующее решение, согласно которому необходимо сделать всё возможное, чтобы избежать прямой конфронтации Россия — НАТО», — заявил он на встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Осло.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель в интервью RT заявил, что в республике осуждают расширение НАТО к границам России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить