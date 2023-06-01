МИД Венгрии: НАТО должно не допустить прямой конфронтации с Россией

Страны Североатлантического альянса должны не допустить прямой конфронтации с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Мы надеемся, что сегодня никто не захочет отменять действующее решение, согласно которому необходимо сделать всё возможное, чтобы избежать прямой конфронтации Россия — НАТО», — заявил он на встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Осло.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель в интервью RT заявил, что в республике осуждают расширение НАТО к границам России.