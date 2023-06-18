Боррель объяснил, почему ЕС не считает своевременным восстановление членства Сирии в ЛАГ
- РИА Новости
Боррель отметил, что ЕС уважает суверенное решение ЛАГ вернуть Сирии место в организации.
«Но мы также видим, что это было сделано в ситуации, когда сирийский режим не предпринимал никаких значимых усилий для решения конфликта», — цитирует еврочиновника Интерфакс.
Ранее сообщалось, что президент Сирии Асад получил приглашение на саммит Лиги арабских государств.
Позже в Саудовской Аравии открылся саммит ЛАГ с участием Сирии.