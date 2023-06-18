Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Боррель объяснил, почему ЕС не считает своевременным восстановление членства Сирии в ЛАГ

Короткая ссылка
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в ходе встречи с генеральным секретарём Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом заявил, что ЕС считает несвоевременным восстановление членства Сирии в организации.
Боррель объяснил, почему ЕС не считает своевременным восстановление членства Сирии в ЛАГ
  • РИА Новости

Боррель отметил, что ЕС уважает суверенное решение ЛАГ вернуть Сирии место в организации.

«Но мы также видим, что это было сделано в ситуации, когда сирийский режим не предпринимал никаких значимых усилий для решения конфликта», — цитирует еврочиновника Интерфакс.

Ранее сообщалось, что президент Сирии Асад получил приглашение на саммит Лиги арабских государств.

Позже в Саудовской Аравии открылся саммит ЛАГ с участием Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить