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Вучич заявил, что Сербия прекращает публичное информирование о состоянии своей боеготовности

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград прекращает публичное информирование о состоянии своей боеготовности.
Вучич заявил, что Сербия прекращает публичное информирование о состоянии своей боеготовности
  • Gettyimages.ru

«Мы больше не будем никого информировать о чём-либо, связанном с повышением или понижением степени нашей боевой готовности», — приводит ТАСС его слова в ходе обращения к нации.

Вучич добавил, что исключением является НАТО, перед которым у Сербии есть обязательства в соответствии с резолюцией Совбеза ООН.

Ранее сербский лидер после встречи со спецпредставителем Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и спецпредставителем Госдепа Соединённых Штатов на Западных Балканах Габриэлем Эскобаром заявил, что Запад может надавить на власти частично признанного Косова для исполнения обязательств.

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