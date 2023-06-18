WSJ: ВС России разгромили колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе

Обозреватель Wall Street Journal Мэтью Люксмур заявил, что российские военные ударили по украинским колоннам с западным оружием благодаря превосходству в воздухе и артиллерии.

«Россия воспользовалась преимуществом своей военно-воздушной мощи и ограниченностью противовоздушной обороны Киева», — цитирует Люксмура РИА Новости.

По его словам, ВСУ пришлось приостановить наступление из-за «неоднозначных» результатов первых атак на российские позиции.

Ранее военный аналитик Шон Белл заявил, что, если Запад поставит Украине истребители F-16, ВКС России уничтожат их за одну ночь.

Также в The Washington Post отметили, что Киев не может откладывать контрнаступление, чтобы достигнуть успехов до суровой зимы.